Kui palju James «mees kuldse maksaga» Bond ikkagi joob?

Uus-Meremaa Otago ülikooli terviseteadlased tegid hiljuti uuringu, mille kohaselt on Bondil tõsine alkoholiprobleem ja nende arvates peaks superagendi tööandja, Briti välisluureteenistus MI6 saatma ta sõltuvusravile, teatab news.com.au.

Daniel Craig (James Bond) ja Jeffrey Wright (Felix Leiter) 2006. aastal filmis «Casino Royale» FOTO: Personalities / Credit: TopFoto/Scanpix

Alates esimesest Bondi filmist, 1962. aastal valminud «Dr. No’st», on Bond enda kurgust alla kallanud tohutus koguses alkoholi. Teadlased vaatasid läbi kõik 24 Bondi filmi ja tegid kokkuvõtte, et Bond joob neis kokku 109 korral.

««Mees kuldse maksaga» on joonud alkoholi koguses, mis tapaks kaheksa meest. See on üle 300 ühiku alkoholi,» laususid uurijad.

Daniel Craig James Bondina 2008. aasta filmis «Quantum of Solace» (007: veidi lohutust) FOTO: Rights Managed / EON PRODUCTIONS Danjaq / Ronald/Scanpix

2015. aasta filmis «Spectre», mis seni on Bondi filmidest kõige värskem, oli Bondi (Daniel Craig) näha joomas mitmeid alkohoolseid jooke. Kuigi Bondi lemmikuks on vaieldamatult martiini viinaga, näeb seal ka kallist Macallan viskit, Courvoisier VSOP konjakit, Bollinger RD 2002 šampanjat, Heinekeni õlut, Belvedere’i viina, mis on segatud martiiniga ja Chateau Angelus veini.

Vein. Pilt on illustreeriv FOTO: Pexels / CC0 Licence

Lehekülg imgur.com avaldas mõni aeg tagasi tabeli, et kui palju ühikuid alkoholi Bond igas filmis joob.

Esikohal on 2006. aasta «Casino Royale», milles ta tarbib 26 ühikut alkoholi, teine on «Tomorrow Never Dies» (007 ja igavene homne), kus Bond tarbib 22 ühikut alkoholi ja kolmas on «Quantum of Solace» (007: veidi lohutust), kus see tegelane joob 18 ühikut alkoholi.

James Bond (Daniel Craig) ja Camille (Olga Kurylenko) 2008. aasta filmis «Quantum of Solace» (007: veidi lohutust) FOTO: General / © TopFoto/Scanpix

4. ja 5. kohta jagavad «Skyfall» ja «From Russia With Love» (007: Armastusega Venemaalt).

Esiviisikus on kolm filmi, milles James Bondi kehastab inglise näitleja Daniel Craig ja seega saab öelda, et Craigi kehastatav Bond on läbi Bondi filmide ajaloo kõige suurem viinanina.

Daniel Craig ja Javier Bardem 2012. aastal Prantsuse telekanalis Canal+, kus oli teemaks Bondi film «Skyfall» FOTO: THOMAS SAMSON / AFP/Scanpix

Kõige vähem joob alkoholi Timothy Daltoni kehastatav Bond, kes tarbib 1989. aasta filmis «Licence To Kill» (007: Luba tappa) vaid 4 ühikut alkoholi.

Timothy Dalton ja Carey Lowell 1989. aastal filmis «Licence to Kill» (007: Luba tappa) FOTO: Rights Managed / Ronald Grant Archive / Mary Evan/Scanpix

Alkoholiühikute hulka saab arvutada valemiga: kogus (liitrites)* kangus (%)* 0,789.

0,789 on alkoholi erikaal ehk alkoholi suhteline tihedus võrreldes vee suhtelise tihedusega.

Üks alkoholiühik on näiteks 106 milliliitrit veini, 244 milliliitrit õlut ja 32 milliliitrit kanget alkoholi.

Õlu. Pilt on illustreeriv FOTO: Pexels / CC0 Licence

Naistel soovitatakse juua päevas vähem kui kaks alkoholiühikut ehk alla 1,8 klaasi veini ja meestel vähem kui neli alkoholiühikut alkoholi ehk alla 1,9 klaasi õlut.

25. Bondi filmi, millel ei ole veel pealkirja, võtted algavad järgmise aasta märtsis ja see peaks vaatajateni jõudma 2020. aasta veebruaris.

Veel ei ole teada, kas Bond jääb seal truuks martiinile viinaga ja kui palju ta seal üldse joob. Daniel Craigi sõnul on see tema viimane Bondi film. Nii meedias kui sotsiaalmeedias spekuleeritakse juba mõnda aega, kes võiks järgmiseks Bondiks saada. Välja on pakutud ka seda, et uus Bond võiks olla tumedanahaline, näiteks briti näitleja Idris Elba või hoopis naine.