NASA teadlane: me ei pea tulnukaid otsima, sest nad on juba kohal

Biofüüsiku ja arvutieksperdi Silvano Colombano arvates ei pea tulnukaid enam kosmilistest avarustest otsima, vaid need on juba meie planeedil kohal, olles äärmiselt väikesed superintelligentsed olendid, teatab msn.com.

«Arvan, et need intelligentsed olendid on meie planeeti juba külastanud, võivad ka praegu siin olla ja külastavad veel. Kuid kuna me otsime endasarnaseid suuri humanoide, siis oleme nad lihtsalt maha maganud,» teatas kosmoseteadlane.

Tulnukad. Pilt on illustreeriv FOTO: andrea crisante / PantherMedia / andrea crisante

Colombano lisas, et me peame arvestama faktiga, et need tulnukad ei ole kindlasti süsinikul põhinevad nagu meie.

NASA esindaja on veendunud, et need superintelligentsed olendid on oma arengult meist ees ja neil on olemas tehnoloogia, mis võimaldab liikuda kosmilises ruumis kiiresti.

Colombano esitles oma teooriat märtsis konverentsil «Decoding Alien Intelligence», kus ta sõnas, et teadlased, kuid ka teised, kes on kosmosest huvitatud, ei peaks kõike vaatama «läbi kasti».

«Inimese elutsükkel võib kosmilistes arusaamade kohaselt olla väga lühike, kuid see ei ole uurimisel takistuseks. Uurija eluea pikkus ja uurija suurus ei mängi rolli. Kosmost, teisi päikesesüsteeme ja muud võivad uurida ka olendid, kes praktiliselt koosnevad ajust, olles üliintelligentsed,» lisas teadlane.

Colombano kutsus kolleege üles avardama maailmapilti ja tegelema alternatiivteooriatega.