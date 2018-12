Ajaloolane: kuninganna Elizabeth I oli salasuhe Prantsuse saadikuga

Briti ajaloolase ja Tudorite dünastia, kuhu kuulus ka Elizabeth I, eksperdi Estelle Paranque teatel leidis ta kirjad, mis tõendavad, et sel kuningannal oli palju armukesi, kelle seas oli ka Prantsusmaa saadik Inglismaal Bertrand Salignac de la Mothe Fénélon, teatab theguardian.co.uk.

Saadik saabus Inglismaale 1568. aastal ja jäi sinna seitsmeks aastaks.

Saadiku kirjadest Prantsusmaale ilmneb, et ta meeldis Elizabeth I-le ja temast sai kuninganna usaldusalune. Inglise kuninganna astus skandaalse sammu, lubades prantslase oma eraruumidesse, kaasa arvatud magamistuppa.

Elizabeth I 18. sajandi maalil FOTO: Rights Managed / English Heritage / Mary Evans

«Üsna pea oli Salignac de la Mothe Fénélon Elizabeth I põhifavoriit, kellel oli juurdepääs kõigele, mis Inglise õukonnas toimus. See mees oli nii päeval kui ööl kuninganna kõrval. Juba siis sosistati õukonnas, et kuninganna jagab saadikuga voodit,» sõnas ajaloolane.

La Mothe Fénéloni kirjades Prantsusmaa õukonnale seisab, et Elizabeth I on temaga koos olles õnnelik ning nad saavad rääkida erinevatel teemadel alates poliitikast kuni viimase moeni.

Saadik teatas Prantsuse kuningale Charles IX (võimul 1560 – 1574), et Elizabeth I ei jäta teda külmaks, sest see naine on suurepärane isegi hirvejahil, kus ta kasutab ambu.

Inglise kuninganna Elizabeth I kunstnik Ferdinand Piloty 1861. aasta maalil FOTO: akg-images / scanpix

Ambu kasutasid tavaliselt mehed, kuna selle relva käsitlemine nõuab tugevaid käe- ja rinnalihaseid. Naised seda relva ei kasutanud ja seega tekitas Elizabeth I hea ammukäsitlemisoskus imestust.

La Mothe Fénélon ülistab ka Inglise kuninganna kena välimust ja head riietumisoskust.

«Kirjadest on näha, et prantslasest saadik ei saanud kuningannalt silmi ära. Kõik viitab sellele, et saadik oli Elizabeth I armunud, olles tema favoriit. Nad einestasid sageli koos ja pärast viis kuninganna saadiku oma eraruumidesse, saates õukondlased ja teenijad minema, » lisas Paranque.

Kirjade kohaselt küsis Elizabeth I Prantsuse saadikult nõu, mida ta peaks tegema Šoti kuninganna Mary Stuartiga, kes avalikult punub temavastaseid vandenõusid ja üritab Inglise troonile saada.

18. jaanuaril 1572 teatab saadik Prantsuse kuninga Charles IX emale, leskkuninganna Caterina de Medicile: «Elizabeth I käskis mul tuua endale tool, et me saaksime istuda tema kambri ühes nurgas ja olla intiimselt».

Ajaloolase Paranque sõnul üritas Elizabeth I hoida oma suhet saadikuga saladuses, kuid õukonnas ikkagi liikusid selle kohta jutud.

«Võib oletada, et Elizabeth I usaldas saadikule ka neid asju, mida ta oma nõunikele ja teistele favoriitidele ei usaldanud. Bertrand Salignac de la Mothe Fénéloni kirjade kohaselt oli nende suhe intiimne ehk nad tõenäoliseks seksisid,» lisas Eelizabeth I õukonna ekspert Paranque.

Prantsusmaa tahtis, et Elizabeth I abielluks Anjou hertsogi Henri’ga, kuid see abielu ei saanud teoks, kuna see kuninganna kartis, et ta riik võib langeda prantslaste kätte.

Saadik la Mothe Fénélon pidi Anjou hertsogile Inglise kuningakojas teed sillutama, kuid tal tekkis kuningannaga suhe.

Kinnitamata andmetel oli Elizabeth I ta 45 valitsemisaasta jooksul vähemalt 20 armukest.

Elizabeth I maalil, mis valmis ta valitsusaja lõpuaastatel FOTO: Royalty / ©2004 Credit:Topham Picturepoint/Scanpix

Estelle Paranque andis sel teemal välja raamatu «Elizabeth I of England through Valois Eyes, Power, Representation, and Diplomacy in the Reign of the Queen, 1558–1588» (Inglismaa Elizabeth I läbi Valois’ silmade: võim, esindamine ja diplomaatia selle kuninganna võimu ajal 1558 – 1588).

Elizabeth I (7. september 1533, Greenwich – 24. märts 1603, Richmond Londoni lähedal) oli Inglismaa ja Iirimaa viimane Tudorite soost valitseja. Ta sai troonile 17. novembril 1558 ja valitses kuni surmani.

Elizabeth I oli kuningas Henry VIII ja Anne Boleyni tütar ning Mary I ja Edward VI poolõde. Tema ajal muutus Inglismaa võimsaks mere- ja koloniaalriigiks ning kujunes lõplikult välja anglikaani kirik.