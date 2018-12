Auhinnad jagatud - vaata järele, kes on tänavuse PÖFF'i võitjad!

BALTI FILMI VÕISTLUSPROGRAMM

Žürii: Steven Bernstein (Suurbritannia), Pelin Esmer (Türgi), Sergei Šolohhov (Venemaa)

Parim film:

„Suve ellujääjad» / Išgyventi vasarą

Režissöör Marija Kavtaradzė

Leedu

Žürii põhjendus: „Paljud Balti ja Eesti programmi filmidest olid sünged ja täis pessimismi, ja esiotsa paistab selline ka „Suve ellujääjad«. Ometi eristub see teistest, ja mitte ainult näitlejatööde suurepärase kvaliteedi, vaid eelkõige oma mitmekihilisuse poolest. Me mitte ainult ei elanud jäägitult kaasa nendele mõrase hingega kangelastele, vaid hakkasime mõtlema hoopis laiemalt – sellele, kuidas leida kontakti teiste inimestega, kuidas neid aidata, kui nad abi vajavad, ja lõpuks, kuidas üksteist päästa. Või ka mitte. Me ei saa peaaegu filmi lõpuni aru, mida pidasid silmas autorid, kui panid sellele pealkirjaks „Suve ellujääjad», aga kui saame, omandab film veel sügavama tähenduse. See on film, mis muutub üha paremaks, mida rohkem me sellele mõtleme, ja võimalik, et see ongi „Suve ellujääjate« suuruse mõõt.»

EESTI FILMI VÕISTLUSPROGRAMM

Žürii: Steven Bernstein (Suurbritannia), Pelin Esmer (Türgi), Sergei Šolohhov (Venemaa)

Parim film:

„Ahto. Unistuste jaht«

Režissöör Jaanis Valk

„Kunsti ülesanne, vähemalt osaliselt, on anda meile uued silmad, et näha maailma uutmoodi, ja „Ahto. Unistuste jaht» teeb seda, viies meid hoopis teistsugusesse aega ja kohta. Mahukas uurimistöö, millel see film põhineb, on muljetavaldav ja sõjaeelsest ajast pärit värvilised ülesvõtted midagi, mis köidab pilku. Aga peale selle on siin kaasahaarav lugu, mis kujutab inimese elu helgemaid ja tumedamaid poolusi. Suurepärane film, mida on lust vaadata.«

VÕISTLUSPROGRAMM „PÕHJUSEGA MÄSSAJAD»

Žürii: Andrei Liimets, Joonas Kiik, Tõnu Karjatse (Eesti Filmiajakirjanike Ühing)

„Mira« / Mira

Režissöör Deniss Šabajev

Venemaa

Žürii põhjendus: „Nõukogude võimu poolt maha jäetud pärandi humanistliku, realistliku ja aktuaalse kujutamise eest, mis aitab mõista poliitilisi väljakutseid, millega Euroopa peab täna ja homme silmitsi seisma.»

PÖFFI PUBLIKUAUHIND

„Külaline« / Al Deif

Režissöör Hadi Elbagoury

Egiptus

„Libahunt» / Wilkołak

Režissöör Adrian Panek

Poola

AASIA FILMIKUNSTI EDENDAMISE VÕRGUSTIKU (NETPAC) PARIMA AASIA FILMI AUHIND

Žürii: Wong Tuck Cheong (Malaisia), Olga Hlaštševa (Kasahstan) ja Maarja Hindoalla (Eesti).

„Kejal« / Kejal

Režissöör Nima Yar

Iraan

Žürii põhjendus: „Julgustav lugu vaprusest ja otsustavusest, millega üks Kurdistani-Iraani-Iraagi piiril elav naine võtab enesele olude sunnil salakaubavedaja rolli, et maksta ära perekonna võlad ning säilitada vabadus ja väärikus hoolimata ühiskonna vastusurvest.»

RAHVUSVAHELISE FILMIKRIITIKUTE ÜHINGU (FIPRESCI) PARIMA DEBÜÜTFILMI AUHIND

Žürii: Alexandra Pütter (Saksamaa), Suncica Unevska (Makedoonia) ja Annika Koppel (Eesti).

„Uju võu upu« / Marche ou Crève

Režissöör Margaux Bonhomme

Prantsusmaa

Žürii põhjendus: „Viisi eest, kuidas see väga eriline lugu tõstab esile inimlikkust, armastust ja küpsust igapäevaelu väljakutsete virvarris.»

OIKUMEENILISE ŽÜRII AUHIND

Žürii: Marge-Marie Paas, Erki Tamm, Madis Kolk, Regina Hansen, Rainer Sarnet.

„Libahunt« / Wilkołak

Režissöör Adrian Panek

Poola

Žürii põhjendus: „Olgugi filmi temaatika inimlikult valus ja poliitiliselt tundlik, ei kasuta „Libahunt» ära võimalusterohkeid ideoloogilis-sentimentaalseid manipulatsiooniregistreid, vaid on ennekõike põnevusega jälgitav stiilipuhas žanrifilm, kus sõnum ja meedium on võrdväärselt olulised. Nõnda näitabki „Libahunt« inimese Jumala näo järgi loodud olemust vaataja tajudeni toodud piirsituatsioonis, kus antiikdramaturg Plautusele omistatav tõdemus „inimene on inimesele hunt» enam ei kehti, vaid selle asemel tehakse valik alandlikkuse, armastuse ja vaenlasele andestamise kasuks.«

PÖFFi NOORTE- JA LASTEFILMIDE FESTIVAL JUST FILM

Grand prix – parim film:

„Loodan, et järgmisel korral sured :)» / Remélem legközelebb sikerül :)

Režissöör Mihály Schwechtje