Lenna Kuurmaa rääkis, kui oluline uus album tema jaoks on

«Kes olen mina täna kui ema, kui naine, kui laulja ja kui artist. Minu jaoks sümboliseerib see plaat kokkuvõtlikult kõige rohkem vabadust ja julgust. See on see, millega ma viimase aasta jooksul olen kõige rohkem tegelenud, selle mõtestamisega - mis on vabadus, miks ma tahan olla vaba ja millest ma tahan olla vaba,» tõi Lenna Menu vahendusel välja uue albumi olulisuse.