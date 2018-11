Eesti lahedaim musavideo? Staarisaate Jaagupi suurejoonelises videos lõi kaasa ligi sada noort

«Siin see on - Eesti esimene muusikavideo, milles lõid kaasa ligi 100 noort ning mis näitab, milleks eesti noored võimelised on. Vinge oligi see, et kõik osalejad panid puhtalt kire ja motivatsiooni pealt ning pühendusid, et luua midagi võimast,» kirjeldas 17-aastane Jaagup video tagamaid.