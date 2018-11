Video: Austraalia kirdeosas on nii kuum, et nahkhiired küpsevad puudel

Brisbane'i lähedase Dayboro farmer Murray Paas jäädvustas, kuidas puudel olevad nahkhiired, kes on hallipäised lendrebased (Pteropus poliocephalus), sõna otseses mõttes küpsevad ja alla kukuvad, teatab telegraph.co.uk.

«Puudel on sadu nahkhiiri, kes üritavad kuumuse ja päikese eest lehtede ja okste vahel varju leida. Osa neist hukkusid,» lausus austraallane.

Paasi sõnul andis ta kohalikele võimudele nahkhiirte surmast teada ja ta ootab, et kahjuritõrjega tegelevad spetsialistid nad kokku korjavad ja hävitavad. Ta ei puuduta neid, kuna võib nakkuse saada.

Paasi teatel on nahkhiired hakanud lagunema ning neist levib hingemattev lõhn.

Farmeri sõnul on ta seal piirkonnas elanud alles kolm kuud ja ta pani sinna kolides kohe tähele, et ta maal on umbes 10 000 isendist koosnev nahkhiirte koloonia.