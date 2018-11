Pahameeletorm Facebookis: ärinaine Karoli Hindriks süüdistab ameeriklanna ründamises rahvuslasi

Teisipäeval tungisid Stroomi rannas koeraga jalutanud ameeriklannale kallale kaks meest, keda ärritas kannatanu sõnul see, et naine rääkis telefoniga inglise keeles. Ameeriklannale, kes nii elab kui töötab Eestis, karjuti «Go home foreigner, go home» («mine koju, välismaalane, mine koju») ning teda loobiti suurte kividega.

Ettevõtja ja leiutaja Karoli Hindriks on ameeriklanna hea sõber ning kirjutas juhtunust Facebooki. «Sain teada, et ameeriklanna, kes elab Eestis, maksab Eestis makse, loob töökohti ja on õnnelikult abielus, jalutas oma koeraga ning rääkis telefoniga, kui teda ja tema koera ründasid kaks Eesti meest, ühel sinise lille märk (EKRE logo) rinnus,» kirjeldas ärinaine kahetsusväärset intsidenti.

Hindriksi sõnul said kividega loopimise tagajärjel viga nii koer kui tema omanik. «Kas see on rahvuslus? Kas see ehitab tugevamat Eestit? Ma usun, et isegi 5-aastase matemaatika ütleks, et see ainult lõhub Eesti vaeseteks väikesteks tükkideks. Ma pole mitte kunagi rohkem olnud meie riigi pärast mures kui praegu. Süda läheb pahaks mõttest, et me laseme sellistel asjadel juhtuda,» kirjutas naine murelikult.