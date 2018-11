Briti kuningliku pere siseallikas: Meghan on Harrys türanlikke jooni esile toonud

Kui avalikkuses on näha naeratavat, heatujulist ja suhtlejat herstoginna Meghanit, siis eraelus üritab ta kuningliku pere reegleid eirata ja neid omatahtsi väänata.

Kuningliku pere heaks pikka aega töötanud isiku teatel on ta pannud seda tegema ka oma abikaasa, muidu reeglitele kinnisilmi alluva Harry.

Prints Harry ja Sussexi hertsoginna Meghan oma pulmapäeval, 19. mail FOTO: Damir Sagolj / Reuters/Scanpix

«Meghan on juba harjunud mitmete privileegidega, mida talle prints Harryga abiellumine andis. Samas ei taha ta omaks võtta reegleid, millest osa on väga vanad. Meghan on esimene, kes neid seni rikkunud on, pannes ka Harry neid rikkuma ja tuues oma mehes sellega välja türanlikke jooni. Kui Meghan hakkab liiga oma rida ajama, võib see lõppeda hullema katastroofiga, kui oli printsess Diana saatus,» teatas anonüümseks jääda soovinud allikas.

Nii Meghan kui Harry on hakanud eirama ka neid reegleid, kes kelle ees kummardama peab.

Seda on pannud tähele mitmed pereliikmed, eelkõige kuninganna Elizabeth II ja prints William, kellest tulevikus saab tõenäoliselt kuningas.

Prints William ja Cambridge'i hertsoginna Catherine 15. novembril külas BBCs FOTO: Ben Stansall / PA Wire/PA Images/Scanpix

«Kuninglikus peres elamist saadavad igal sammul reeglid. Meghan on naine, kes on viimased 30 aastat elanud üsna vaba elu, olles samas ka feminist. Veel ei ole lõpuni selge, kas vabameelne ameeriklanna suudab end palee kitsastesse raamidesse suruda,» jätkas allikas.

Meghani ja Harry käitumine on ärritanud Harry venda ja vennanaist, prints Williamit ja Cambridge’i hertsoginnat Catherine’i.

Sotsiaal- ja kõmumeedias liiguvad lood, et Meghan on «kurja juur», ärgitades Harryt oma pere vastu astuma ja sajanditepikkuseid traditsioone muutma 21. sajandile vastavaks.

«Selgelt on näha, et Harry hoiab oma naise poole. See on tekitanud palju peresiseseid pingeid. See võib olla ka üks põhjus, miks Meghan ja Harry Kensingtoni paleest ära kolivad ja asuvad elama Frogmore Cottage’isse, mis on Windsori lossi maadel. Võimalik, et kaugemal olles tunnevad nad, et ei ole reeglite ja suhtlusprotokolli poolt käsist-jalust seotud,» selgitas allikas.

Meghani ja Harry sõprade teatel tahab paar, kes saab järgmise aasta kevadel esmakordselt vanemateks, kasvatada oma lapsi avalikkusest eemal, üritades neile tagada võimalikult normaalse lapsepõlve.

Kuigi avalikkuses on näha, et Meghan ja Catherine saavad omavahel hästi läbi, on tegelikkus midagi muud.

«Catherine tunneb, et Meghan ohustab tema positsiooni. Meghan on algusest peale olnud populaarsem kui tema,» nentis allikas.