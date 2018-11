Tõnis Niinemets Tarandi ja EKRE intsidendist: selle kõrval on jäänud Toompeal üks oluline küsimus tähelepanuta

«Eks üks võimalus on põhjendada rünnakut ja madalat intelligentsi sellega, et «mis ta siis tuleb meeleavaldusele meelt avaldama», aga selle rünnaku kõrval on täna Toompeal toimunu juures üks märksa olulisem küsimus jäänud tähelepanuta,» kirjutas Niinemets.

«Nimelt, seda pikka (kestvus 2h) videot vaadates jääb kohe alguses silma Martin Helme kõne ajal lava kõrval olev Mart Helme, kes köhib ja nuuskab ja on näost nagu natuke ära. Miks tõsimeelsed eestlased ei too nende suurele juhile teed, sooje sokke, köhakommi vms?!? Kus on austus ja lugupidamine? Keda te siis valite kui liider on kodus tõbine?» lajatas näitleja.

«Nii, et praegu pole küsimus Indrek Tarandi mõnest hoobist ja sikutamisest, tema on jalgel. Küsimus on, kuidas on Mart Helme tervis? Kuidas ta selle 2h vastu pidas? Mis toimub?!» päris Niinemets.