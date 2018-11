Palju õnne! Liis Lemsalu lapsuke sai aastaseks

Video all tänas Liis kõiki, kes plaati kuulanud ja ostnud on, samuti kontserdipublikuid ja mänedžeri. «Poleks iial osanud ette näha, et see album toob mulle nii aasta naisartisti kui ka parima popalbumi tiitli. Neile lisandus veel ka Kuldne Plaat, mille peale oli taaskord trükitud «Aasta naisartist»,» avaldas lauljatar oma üllatust ja tänu.