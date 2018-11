«Kodutundele» kirjutanud 11-aastane liikumispuudega tüdruk: ma tegin seda emme pärast

Seekord kirjutas «Kodutunde» saatele 11-aastane liikumispuudega tüdruk, kes palus nende perele appi tulla ja sellega oma ema üllatada. «Mina tegin seda emme pärast, et emmel oleks lihtsam ja saaks rohkem puhata,» põhjendab Kelly. Põdura tervisega kolme last kasvataval üksikemal käib remondi tegemine üle jõu.

11-aastase Kelly mõlemad jalad on halvatud ja majas ratastooliga liikumine valmistab talle palju raskusi. Kellyl on tulemas jalgade operatsioon, kuid ta vajab järjepidevat füsioteraapiat. Paraku pole majas ruumi, et suure tahtejõuga tüdruk oma eesmärgi poole saaks liikuda.