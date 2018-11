Uus teooria: Madeleine McCann võis auto alla jääda ja paanikas autojuht viis ta kaasa

11 aasta jooksul on välja käidud, mitu teooriat, mis tüdrukuga juhtuda võis, kuid uurimine ei ole viinud tema jälile. Madeleine McCanni asukoht on seni teadmata, teatab news.sky.com.

Madeleine McCann FOTO: Uncredited/AP/Scanpix

Uurijad kahtlustasid, et tüdruk võis sattuda inimkaubitsejate või pedofiilide kätte, kes viisid ta kiiresti Portugalist ära.

Portugali politsei teatas nüüd lühidalt, et uute uurimisandmete kohaselt oli tüdrukuga kõik hästi, kuni ta oli pere poolt üüritud puhkusekorteris. Oletatavalt ta ärkas ja nägi, et vanemaid ei ole ning ta läks neid otsima. Tõenäoliselt sattus ta tänavale, kust ta kaasa viidi.

«Varem olime seisukohal, et tüdrukuga juhtus pere majutuspaigas midagi ja vanemad olid sellega seotud, üritades jälgi peita. Nüüd on meil kindlad andmed, et Madeleine kadus tänaval olles, keegi võõras viis ta kaasa,» teatas Portugali politsei esindaja.

Pukusekorterid Portugalis Praia da Luzis, millest ühte üürisid 2007. aasta mais Kate ja Gerry McCann ja kust nende tütar Madeleine McCann kadus FOTO: PAULO DUARTE / AP/Scanpix

Tüdruk kadus 3. mai 2007 hilisõhtul, olles kolmeaastane ja 12. mail oleks saanud nelja-aastaseks.

Nii Portugali kui Brit politsei kahtlustas alguses, et vanemad on kas siis täielikult või osaliselt lapse kadumise taga. Madeleine’i vanemad Kate ja Gerry McCann on järjekindlalt eitanud, et nemad on lapse kadumisega seotud.

Gerry ja Kate McCann 2010. aastal Portugalis Lissabonis. Neil on käes otsimisplakatid, millel on nende tütar kolmeaastasena (vasakul) ja politsei poolt vanemaks töödeldud pildil FOTO: FRANCISCO LEONG / AFP/Scanpix

Vanemad Kate ja Gerry McCann olid koos sõpradega majutuskoha lähedal restoranis õhtust söömas ning ema ja isa käisid iga poole tunni tagant lapsi kontrollimas. Kui ema Kate McCann kell 22.00 kontrollima läks, leidis ta eest Madeleine’i tühja voodi ja tüdrukut ei olnud mitte kuskil.

Madeleine McCann 2007. aasta aprillis FOTO: Anonymous/AP/Scanpix

Samas kaksikud magasid rahulikult oma voodites. Majutuspaiga aknad ja uks olid lahti, millest politsei tegi järelduse, et kas Madeleine tegi ise need lahti või kurjategijad tegid seda.

Uue teooria kohaselt võis tüdruk need vanemaid otsides ise avada, lõpusk uksest väljuda ja tänavale minna.

«Me ei saa välistada, et Madeleine eksles hämaratel tänavatel ja võis jääda auto alla. Autojuht sattus paanikasse ja ta võttis lapse kaasa. Madeleine võis vigastada saada, ta viis lapse haiglasse, kust võttis ta hiljem kaasa või siis laps suri ning ta mattis Madeleine’i kuhugi. Autojuht kardab, et teda võidakse Madeleine McCanniga juhtunus süüdistada ja kohtu alla anda,» teatas Portugali politsei esindaja.

Briti politsei ei ole Portugali politsei uut teooriat veel kommenteerinud.

Madeleine McCanni vanemad Kate ja Gerry McCann on veendunud, et nende tütar on seni elus ja millalgi jõuab nende juurde tagasi. Nad ostavad igal aastal ta sünnipäevaks ja jõuludeks talle kingitusi.

Vanemate sõnul on nende tütrel paar erimärki, mille abil on teda lihtne kindlaks teha.

Madeleine McCann kolmeaastasena FOTO: / AP/Scanpix

Ta vasak silm on nii sinine kui roheline, parem silm on roheline, kuid iirisel on pruun täpp. Samuti on ta ta vasakul jalal suur pruun sünnimärk.

Madeleine McCanni otsingutele on seni kulutatud üle 11 miljoni naela (12,3 miljonit eurot) ja selle aasta alguses sai Brit politsei uuringute jätkamiseks 150 000 naela (168 000 eurot) lisaraha.