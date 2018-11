Kuninglikud lahkhelid: kas Meghani ja Kate’i tüli on löönud kiilu ka printside vahele?

Kensingtoni palee andis teada, et prints Harry ja tema kaasa Meghan Markle ei jää elama Kensingtoni, vaid kolivad tuleva aasta alguses Windsorisse, kus valmistuvad esimese lapse sünniks. Kõlakate kohaselt on tegelik põhjus aga hoopis see, et Meghan ei saa prints Williami naise Kate Middletoniga kuigi hästi läbi, ning soovib nendest eemale kolida, vahendas The Sun.