Ema sattus peale 14-aastasele tütrele, kes seksis kümme aastat vanema mehega.

Briti naine arvas esialgu, et kuuleb naabreid seksimas, kuid avastas siis, et hääled tulevad hoopis 14-aastase tütre magamistoast. Tüdruk valetas emale, et tal on külas sõbranna, kuid ema sai pettusest teada, kui palus külalisel toast välja tulla, vahendas Mirror.

Nüüd 25-aastane Thomas Wray ütles tüdruku emale, et ta on 18-aastane. Küsimuse peale, kas ta teab, kui vana on tüdruk, kellega ta seksis, vastas noormees korrektselt: 14-aastane. Seetõttu ei õnnestunud Wrayl ka kohtu ees väita, et ta ei teadnud tüdruku vanust.

Tüdruku ema palus Wrayl lahkuda ning teatas juhtunust politseisse. Sellegipoolest sai noormees tüdrukuga ka edaspidi kokku ning jäi ühel korral ka politseile vahele. Kuigi tüdruk üritas esialgu seksuaalsuhet varjata, tõestati seda kohtus. Ka Wray tunnistas kohtus, et seksis tüdrukuga.

Wray kavatses suhte avalikustamisega oodata tüdruku 16. sünnipäevani. Tema arreteerimisel leiti kaart sõnadega «Me saame lõpuks ometi koos olla ega pea enam varjama». Tüdrukuga tehtud ühine foto oli ka noormehe telefoni taustapildiks.

Prokuröri sõnul on tüdruku tunded süüdimõistetud kavaleri osas nüüdseks muutunud. «Ta kahetseb, et temaga kokku sai. Ta vihkab kõike, mida on pidanud selle mehe pärast läbi elama,» ütles prokurör kohtus.