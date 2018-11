Õnnelik õnnetus: valele inimesele saadetud sõnum viis ootamatu traditsioonini

Arizona osariigis elav Wanda Dench kutsus 2016. aastal vale teismelise oma tänupüha õhtusöögile. Vaatamata sellele jämedale veale kutsub Dench noormehe igal aastal tähtsat sündmust tähistama. Praeguseks on vanaproua noormehe kolmel järjestikusel aastal enda juurde kutsunud, vahendas The Sun .

Vaatamata sellele eksitusele, kutsub vanadaam noormehe siiamaani koos tänupüha pidama. Wanda rääkis eelmisel aastal antud intervjuus, et Jamalist on saanud pere auliige.

«Mulle see meeldib. Mulle meeldib see, et sa ei pea kedagi tundma või nende tausta teadma, et nende vastu hea olla,» sõnas Wanda siis.