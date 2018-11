Kool peatas ajutiselt seksikate fotode tõttu rinnaka õpetaja töökohustused

33-aastane Annalisa Altariva postitas endast enne Birgminghamis Inglismaal asuvas koolis tööle asumist mitmeid seksikaid fotosid, millest ühes kannab ta kitsast kleiti, peas õpetaja müts ja hoiab võrgutavalt kaardikeppi, kirjutas The Sun. 2013. aastast pärit postituste hulka kuulub üks ka selline, kus ta räägib oma «suurtest rindadest» ning nali, et kui ta peaks tänaval mingit inimest kohtama, siis on võimalus, et ta neid ebasobivalt katsub, päris suur.

Annalisa Altariva võrgutav foto. FOTO: Facebook

Itaalias sündinud brünett tunnistas Facebookis, et ta mõtleb seksist «liiga palju», ning sõnas, et tema üheks suurimaks saavutuseks elus on see, et ta pani inimesed mõtlema, et ta hakkab tulevikus pornot tegema.

Birgminghamis asuva kooli õpilased leidsid pildid ja remargid naise sotsiaalmeediast ning hakkasid neid siis koolis levitama. Naise töökohustused on nüüd ajutiselt kooli poolt peatatud, kuigi ta avaldas need pildid viis aastat tagasi, veel enne seda, kui ta koolis õpetama hakkas.

Annalisa Altariva kustutas Facebookis pärast õppetööst eemaldamist.

Ninestiles School An Academy, Birmingham FOTO: Birmingham Mail

Ülivihane kolme lapse ema, kelle poeg seal koolis käib, sõnas eemaldatud õpetaja kohta: «See ei ole enam naljakas. Millised need inimesed on, kes mu lastega koos on? Sa ei saa seda tööd teha ja nii käituda. Inimestel on õigus eraelule, kuid end teiste nähes eksponeerida on häbiväärne.»

40. eluaastates kahe lapse ema sõnas: «Paistab, et preili Altariva teab, kuidas lõbutseda. Kui nüüd aus olla, siis on ta nüüd palju vanem kui nende piltide tegemise ajal. Lapsed said natuke naerda ja on aru saada ka miks: praegused õpetajad on huvitavamad kui need, kes meil nooruspõlves olid.»

Järgmine lapsevanem kommenteeris: «See kool muutub halvast järjest hullemaks. Õpilased peavad kooli olles järgima ülikarme reegleid, samas kui õpetajad võivad internetis poolpaljalt teha, mida tahavad. Ta isegi ei püüa oma tegu varjata. Ta peaks olema eeskujuks. See on üle piiri läinud.»

Teiste piltide peal on näha, kuidas õpetaja lesib selili voodis ja hoiab oma rindadest kinni.

Üks õpetajatest märkas õpilasi omavahel neid pilte jagamast, mille järel teavitati kooliadministratsiooni. Seejärel küsiti Altarivalt nende kohta aru.

Kooli pressiesindaja sõnas: «Tegu on konfidentsiaalse tööalase intsidendiga. Me ei saa praegusel juhul anda mitte ühtegi kommentaari, kuna me rikuks sellega tööalast konfidentsiaalsust.»