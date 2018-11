5 põnevat fakti, mida peaksid teadma homme Eestis esineva Taani poplauljatari MØ kohta

Sõna «mø» tähendab taani keeles neitsit. Samuti on M ja Ø vastavalt tema keskmise ja perenime initsiaalid, lauljatari täisnimi on Karen Marie Aagaard Ørsted Andersen.

MØ on ühe maailma populaarsema loo kaasautor. 2015. aastal kirjutas ta koos Major Lazeri ja DJ Snake'iga hittlaulu «Lean On», mis on Spotify kuulatavuse edetabelis 6. kohal. Tabeli esikohal on Ed Sheerani «Shape of You», Justin Bieberi kuulatuimad laulud jäävad MØ-st aga tahapoole.