Kreekas sai põhihariduse kohta valetanud koristaja kümneaastase vangistuse

Naine näitas võltsitud haridusdokumendi abil, et ta on lõpetanud kuus klassi, tegelikult oli tal viieklassiline haridus, teatab Daily Mail.

53-aastane naine, kelle nime ei avalikustatud, töötas 15 aastat koristajana riiklikus lasteaias, kuid 2014. aastal ilmnes, et ta oli sinna tööle saamiseks koolitunnistust võltsinud.

Naine näitas tunnistuse abil, et tal on kuueklassiline põhiharidus ja see võimaldas tal nimetatud haridusasutuses aastaid koristajana töötada.

Kohtuhaamer ja seaduseraamatud. Pilt on illustreeriv FOTO: Rupert Trischberger / PantherMedia /Scanpix

Kohus mõistis naise petmises süüdi ja määras vanglakaristuse.

Kreekas on põhikool 6. – 12. eluaastani. Seal oli 30 – 40 aastat tagasi üsna tavaline, et maapiirkondade vaesete perede lapsed said vaid kuus klassi või vähem haridust.

Kreeka vanim inimõigusorganisatsioon Hellenic League for Human Rights (HLHR) teatas, et peab seda kohtuotsust äärmisel ebainimlikuks. See juhtum näitab, et Kreeka õigussüsteemis on suuri puudujääke.