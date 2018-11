Lustakas intervjuu: Uudo Sepp vastas lauldes küsimusele, kas tal pruut on

Vaheoja palus Uudol tuua välja üks elamise kolm positiivset ja negatiivset külge.

Uudo: «Esimene asi on see, et sa saad magada räigelt hästi - keegi ei sega sind. Teine on see, et sa saad ükskõik, mis süüa teha. Nii palju sibulat sisse panna, kui sa tahad toitu! Ja kolmas asi - sa saad ükskõik kus käia, mis kell ja keegi ei küsi, millal sa koju tuled jumala eest.»