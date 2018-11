Video: tuletõrjuja päästis California põlengust kassi, kes ei jää enam temast sammugi maha

Paar päeva enne kassi päästmist kirjutas Coleman sotsiaalmeedias, et tema ja ta kolleegid annavad endast parima, et tulele piir panna ning nad on mõttes nende inimestega, kes selles suures katastroofis kogu oma vara kaotasid.

Colemanil on varasemast sotsiaalmeedias mitmeid fotosid loomadest, näidates sellega, et talle loomad meeldivad.

California põlengutele on peaaegu piir pandud, mõned tulekolded on veel mägisel alal. Põlengus hukkus vähemalt 77 inimest ja ligi 1000 inimest on seni kadunud. 18. novembril teatas USA meedia rohkem kui 1200 kadunust, kuid osa inimesi on leitud elusana või surnuna.