Piltuudis: Austraalia supermodell näeb pärast lapse sünnitamist jumalik välja

Selle aasta jaanuaris teise lapse sünnitanud Nicole tuli galale oma muusikust mehe Gary Clark Jr`ga, kellega ta on abielus 2016. aastast.

Nicole on olnud modelliks sellistele kuulsatele brändidele nagu Chanel, Dior, Versace, Cavalli ja Dolce&Gabbana. Kaunitarile pole võõras ka näitlemine, Nicole mängis Jessicat Austraalia filmis "Two fists, one heart".