VIDEO: Teppand ja Maasikas osalevad Eesti Laulul koos Instagramist leitud ameeriklannaga, kes pole elus ühtki laulu teinud

Möödunud aastal laiali läinud bändist Cartoon tuntud Ago Teppand ja Hugo Martin Maasikas osalevad seekord Eesti Laulul koos ameeriklanna Lacy Nicole Jonesiga. Noormehed rääkisid intervjuus, et lauljataril on Eestis palju sõpru. «Ta on siin käinud kuus aastat igal suvel,» ütles Teppand.