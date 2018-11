Piltuudis: Lauri Pedaja lemmik on tõeline paharett - vaata, millega ta hakkama sai!

Käisime @getxel eile kinos. Jätsime doggo mõneks tunniks koju "magama" Tal oli pikk ja raske päev lihtsalt ja kinokunsti ta väga ei hinda. Koju saabudes ootas meid ees väikene üllatus. Üks padi täiesti ära retsitud, kõigist neljast nurgast muidugi. Lisaks ka minu maailma kõige lemmikum seljakott tehti kasutuskõlbmatuks. Must love dogs😍

