Sina ka! Raadio 2 kuulutas välja suure räpivõistluse

«Räpp on vallutanud nii Eesti kui kogu maailma ja me tahaksime vahetult näha ja tunda, kuidas Eesti inimesed omakorda räpi ära vallutavad. Just sellepärast säärase väljakutsega lagedale tulimegi,» tutvustas ettevõtmist Bert Järvet, kelle pärastlõunane saade saab konkursi staabiks. «Nüüd on mõned nädalad aega, et oma lugu purki saada ja meile saata, detsembri alguses läheb otse-eetris lahti suuremat sorti kuulamispidu koos kohalike muusikakorüfeede ja võimsa auhinnakotiga,» rääkis Järvet.