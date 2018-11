Autistliku poega kasvatav ema: ma ei suuda seda enam teha

Suffolkist Inglismaalt pärit naine, keda teatakse vaid nime Kate all, sõnas, et tal on raskusi tegelemaks oma seitsme-aastase poja Jamie käitumisega. Naine rääkis Victoria Derbyshire'i telesaates, kuidas poiss vaimse kokkuvarisemise ajal teda jalgade ning kätega lööb ja tema peale isegi sülitab, vahendas The Sun.

Katkise iPadiga filmitud videosalvestis näitab segadust, mille poiss korraldas pärast seda, kui ta oli end tualetti lukustanud. Riided ja mänguasjad olid treppidest alla visatud, jättes maha endast stseeni, mida ema kirjeldas kui maniakaalset.

Kate sõnas: «Ma suutsin ta kuidagi tualetist välja saada, sest ta oli end sinna kinni pannud. Ja ta oli kõik asjad laiali loopinud. See on lausa maniakaalne. Ma filmisin seda kõike katkise iPadiga, mille ta oli ära lõhkunud. Ma lihtsalt ei suuda seda enam teha.»

Jamie'l on patoloogiline nõude vältimise konditsioon, mis on haruldane autismi vorm, mis tüüpiliselt viib regulaarsete tujude kõikumiseni. Kuid kolme aastaselt muutus Jamie, kellel on ka hüperaktiivsuse häire, ka vägivaldseks. Ema filmitud videost on näha, kuidas poiss voodis olles sõimleb ja karjub.

Poisi käitumine muutus natuke pärast tema kolmandat sünnipäeva ja ema tahtis minna spetsialisti juurde. Kuid ta pidi ootama, mil poisi diagnoos kinnitati, ja ta pidi eranõustajale maksma 10 000 naela.

Kate rääkis saates: «Noad, kõik, mida ta suudab haarata, ta ründab mind sellega. Ta tiris kardinapuu maha ja ründas mind sellega. Ja ta sülitas mu peale.»

Jamie't nähti ka ema pidevalt oma mängumõõgaga peksmas. Poisi käitumine on emale juba liiast. Kate ütles, et poiss muutus vihaseks, kuna ta ei tahtnud sel päeval kooli minna.