Suur galerii: saare poiss Uudo Sepp tegi üsna omapärase plaadiesitluse

Uudo rääkis, miks sai album nime «Sinule»: «Lugudel on palju tundeid ja emotsioone. Otsin kodu, unistan, tunnen mõne hetke ees hirmu. Need laulud on Sinule, kes Sa tahad mind mõista, need laulud on Sinule, kellel on sarnased mured ja hirmud, need laulud on Sinule kui tunned, et just selline muusika ning plaat on Su elust puudu.»