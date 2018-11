Helen Kõpp arvab, et Kalvi-Kalle kiidab Internetis nende ühise lapse mõnitamist heaks

«Ma sain täna teada, et tal (Kalvi-Kallel) on hea meel, kui mõned anonüümsed kommentaatorid teevad tema last maha. Ma muidugi viimasel ajal olengi aru saanud, et temast võib kõike oodata ja noh, nüüd on selge, et tal isegi hea meel, kui tema bioloogilise lapse kohta halvasti öeldakse,» sõnas Helen murelikult.

«Muidugi jah, seda enam kinnitab see, et ta pole isa, vaid lihtsalt viljastaja,» lisas Helen.

Helen lisas, et kuigi tema ise Kalvi tegemistel silma peal ei hoia, siis saadavad tema sõbrad talle vahest ekraanitõmmiseid sellest, kui Kalvi on midagi kuskil kommenteerinud, või midagi ebasobivat öelnud. Helen lisas, et enamasti öeldakse talle pehmendatud kujul, mida Kalvi ütles või tegi, selle asemel, et saata see, millega mees päriselt hakkama sai.

«Võib-olla tahavad mind säästa tema lollustest,» arvas Helen.

Helen tõi Kalvi käitumisest näite artikli juures, kus Helen kirjutas anonüümsetest kommentaatoritest, kes tema last mõnitavad. Nimelt oli Kalvi artiklit kommenteeriunud pisarateni naervast emoticoniga ja kirjutanud juurde: «Mida külvad, seda lõikad».