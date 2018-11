Isevärki trend? Naised näppavad kalleid dildosid

Kolm kahtlusalust jäid kaamera ette, kui nad sisenesid pühapäeval Perthis Austraalias asuvasse sekspoodi. Kahte naist süüdistatakse 350 naelaste kõrgehinnaliste vibraatorite varastamises ning kolmas on samuti politsei poolt otsitav, vahendas The Sun.

Üks naisest, kes kandis kõrgele tõmmatuid pükse ning lühikest pluusi, eemaldas väidetavalt dildod nende pakendist ja viis need poest riiete sisse mässituna välja.

Garry Smithi, mehe, kellele kuulub sekspood Libido, sõnul varastas üks süüalustest dildo, mille väärtuseks on 155 naela. «See on meil pidevalt probleemiks,» sõnas Smith kohalikule ajakirjandusele. «Meil on mitmeid probleeme, sest me oleme oma tänaval üks väheseid ärisid. Me oleme ka öösiti lahti, et öösel möödaminejad meile sisse astuks,» lisas omanik.

Smith sõnas, et ta kaotab iga poole aasta järel umbes 1400 naela väärtuses kaupa, ning pakub inimestele 50 Austraalia dollari väärtuses kinkekaarte, et naised tabada.

Naised varastavad poest kallihinnalisi dildosid FOTO: Libido Adult Super Store/facebook

Poeomanik lisas, et üks naisest tegi salaja ühe dildokarbi lahti, samal ajal kui teenindajad tegelesid teise kliendiga. Naine oli varasemalt üksi poodi sisenenud, aga kui ta oli kalli dildo varastanud ja lahkunud, siis naasis ta hiljem sõbraga, et veel tooteid kaasa võtta. Turvakaamera salvestis näitas, et paar varastas veel kolm vibraatorit, võtsid need pakendist välja ja viisid need riiete sisse mähituna poest välja.

Eelmisel aastal varastati Berliinis toimunud erootikafestivali ajal enam kui 45 000 naela väärtuses dildosid.

Selle kuu alguses avaldatud uuringus selgus, et inimeste arv, kes kannatavad seksisõltuvuse all, on kaks korda kõrgem kui algselt arvati. Minnesota ülikooli teadlased avastasid, et 14 naisest üks kannatab ärevuse all, kuna nad ei suuda kontrollida oma seksuaalseid ihasid, kirge ning käitumist.