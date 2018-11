Viie-aastane poiss enne raskele haigusele allajäämist: «Emme, anna mulle selle pärast andeks»

Viie-aastane Charlie Proctor vajas maksasiirdamist pärast seda, kui tal diagnoositi 2016. aastal haruldane kasvaja. Vanemad Amber Schofield ja Ben Proctor korraldasid siis rahakogumiskampaania, et USAs tehtavaks operatsiooniks vajaminevad 855 580 naela (u 970 000 eurot) kokku saada. Kuid vanematel õnnestus koguda vaid poole vajaminevast summast, vahendas Metro.

Inglismaalt Accringtoni linnast pärit Amber avaldas laupäeva õhtul Charliest inglitiibadega pildi, andes sellega teada poja lahkumisest. Vaid mõned tunnid varem oli naine avaldanud südantlõhestava viimase pildi oma pojast. Naine sõnas, et Charlie oli talle öelnud: «Emme, anna mulle selle pärast andeks.»

Charlie koos ema Amberiga kolm päeva tagasi. FOTO: Facebook

Amber kirjutas: «Eile õhtul kell 23:14 tegi minu parim sõber, minu maailm, Charlie oma viimase hingetõmbe. Ta jäi rahulikult minu rüppes magama, isa käed meie mõlema ümber. Meie südamed valutavad. Maailm on kaotanud hämmastava väikese poisi. Charlie, sa andsid mulle võimaluse olla ema. Sa oled olnud nii meie kui tuhandete inimeste inspiratsiooniks üle terve maailma. Sa näitasid, mida armastus tegelikult tähendab, Charlie. Nüüd on aeg lennata. Ma olen sinu üle nii-nii uhke. Sa võitlesid selle vastu nii tugevasti. Mu kallis, mul on hinges nii valus. Ma jään sind igaveseks igatsema. Head und, mu armas.»

Charlie Proctor 24. oktoobril FOTO: Facebook

Vanemad olid poisile Facebooki teinud ka mälestuslehekülje «Charlie’s Chapter», kus inimesed said lapse edenemisel silma peal hoida.

Amber kirjutas: «See on viimane pilt, mille ma Charlie'st avaldan. Mida aeg edasi, seda enam tema tervis halveneb. Ta ei näe enam Charlie moodi välja. Ta on kõhn, ma näen ja tunnen igat väikest konti tema kehas, tema sissevajunud nägu, tema pööratud silmad. Kuhu on minu paksuke poiss kadunud. Sünnist saati paksuke. Ta oli kõige kaisutavam laps üldse.»

«Ma tahan, et kõik mäletaksid Charlie't sellisena nagu ta oli. Ma tahan, et nad mäletaksid, milline ta välja nägi, kui naljakas ta oli, kui pahuraks ta võis muutuda, sest Charlie ei ole kaugeltki enam selline. Ta on kurb, ta on väsinud, ta on tüdinenud ja depressioonis. «Ma ei tea enam, mida teha» on tema põhilised sõnad. Täna ta oli väga ärritatud, tahtis maas lebada, istuda, voodis lamada, siis lesida kott-toolis, siis diivanil, siis jälle ülakorrusel jne.»

Charlie magamas õndsat und. FOTO: Facebook

«Charlie ütles mulle ühel hetkel hästi tasa ning õhku ahmides: «Emme, anna mulle selle pärast andeks.» Tal oli kahju, sest ta tahtis teise kohta edasi liikuda ning ta tundis, et ta peab selle pärast vabandama? Nüüd ma tean, et ta tundis, et ta oleks justkui meil «ees».»

«Mu süda murdus! Mitte ükski laps ei peaks kogema neid tundeid, mida Charlie. Mitte ükski laps! Mitte ükski vanem ei peaks vaatama, kuidas nende laps vaikselt hääbub. Vaadates, kuidas nende tervis niimoodi halveneb, on üks valusamaid asju, mida keegi kunagi kogeda võiks. Kui tema saatuseks on meie seast lahkuda, siis ma oleksin eelistanud, et see oleks juhtunud nädalaid tagasi, kui ta veel nii palju ei kannatanud.»

«Tema AFP (alfafetoproteiin) tase on praegu nii kõrge, et masin ei jõua seda enam lugeda. Tema maksa funktsioon on niivõrd muutunud, et Charlie nahk muutus kollaseks. Pärast seda, pärast iga muutust, jagan ma fotosid Charlie'st tema parematel päevadel. Kuidas ma saan teda nii igatseda, kui ta lesib voodis minu kõrval? Aga ma igatsen. Ma igatsen teda. Ma igatsen temaga rääkimist, tema kallisamist nii, et see ei tekitaks temas valu.»

Charlie vanematel jäi elupääsvast operatsioonist puudu pool vajaminevast summast. FOTO: Facebook

Eelmisel kuul öeldi Charlie perekonnale, et poisil on vaid kaks nädalat, «366 tundi» elada.

Charlie'l diagnoositi haruldane maksakasvaja ehk hepatoblastoom 2016. aasta veebruaris.

Sõbrad ja perekond püüdsid meeleheitlikult raha koguda, et ta Ameerikasse elupäästvale operatsioonile saata. Kuid eelmisel kuul anti teada, et haigus on juba levinud nii kaugele, et operatsioon teda enam ei päästa. Charlie operatsiooniks koguti enam kui 360 000 naela, millest 10 000 tuli lauljalt Pinkilt.