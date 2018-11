Queer-staar Jonathan Van Ness paljastas nipi, mida Meghan Markle inspireeris teda tegema

Tõsielustaar on inspireerinud mehi ja naisi üle maailma enda eest rohkem hoolt kandma, kuid ka ilueksperdid ise vajavad vahel lisainspiratsiooni. Jonathan on avameelselt rääkinud oma armastusest Briti kuningapere vastu, vahendab Mirror .

Hiljuti avaldas staarjuuksur, et tema suurimaks ilueeskujuks on hertsoginna Meghani loomulik ilu ja tedretäppidega uhkeldamine. «Meghan Markle inspireeris mind kasutama pisivigu peitvat BB-kreemi paksult katva jumestuskreemi asemel. Ka mina jumaldan oma tedretäppe,» tunnistas mees.

Endine «Pintsaklipslaste» staar pole ainus, kellelt tõsielustaar on eeskuju võtnud. Stiilinippe on võtnud Van Ness ka teiselt sinivereliselt, näiteks Kate Middletonilt, keda on nähtud oma vanu kostüüme taaskandmas. «Kate julgustas mind ühte rõivaeset kandma rohkem kui korra. Kui tema seda võib, võin mina ka,» selgitas ta.