«Prooviabielu» Helen Kõpp enne homset isadepäeva: Kalvi lahkus lapse juurest, kui nägi, et minu peal enam jalgu pühkida ei õnnestu

Helen Kõpp sõnas, et ta puutus Kalviga viimati väga ammu kokku ning pärast mees ei ole siiamaani lapse vastu huvi üles näitamas. «Carmeniga tegeles ta viimati väga ammu ja sellest teab kogu meedia, sest iga kord, kui ta Carmeniga tegeles, lisas ta pildi üles ja viimati oligi see, kui ta oli Carmeni vankrisse viltu pannud,» meenutas Helen.

«Pärast seda ma seletasin talle pikalt, et ta on oodatud isaks. Kuid enam ma ei sunni teda selleks. Sellise aja peale on selge, et ta on oma lapsest loobunud. Isa on tegelikult see, kes kasvatab. Seega olen lõpuks taibanud, et Kalvi ei ole isa, vaid spermadoonor,» lisas Helen, kes plaanib enda isa kingitusega üllatada.

Helen Kõpp koos beebiga Kolmanda Silma Festivalil. FOTO: Madis Sinivee

Helenile teeb nalja Kalvi suhtumine, sest tema oli see, kes lapsi tahtis saada. «Kuid kui ta nägi, et lapsega on väga raske ning minu peal enam jalgu pühkida ei õnnestu, võttis ta spermadoonori rolli. Kõige raskemal ajal, mis olid beebi mitu esimest elukuud, jättis ta kogu raskuse minu õlule. Ükski isa ei teeks nii oma lapse emale,» sõnas Helen.

Tõsielustaar lisas: «Vähe sellest, et beebi esimestel elukuudel ta mind üksi jättis, ta sõimas ka mind pidevalt asjade eest, mis pole juhtunudki. Ma varem tõesti varjasin süngeid asju, aga tegelikult pole mõtet. Ja tegelikult läheb mul Carmeniga väga hästi koos. Meil on nii lahe ja palju häid inimesi õnneks ümber küll.»