OTSEFOTOD: mõne tunni pärast selgub Eesti parim noortebänd

Alates kevadest 18. hooaega alustanud Noortebänd on jõudmas lõpusirgele ning täna selgub, kes kuuest finalistist kroonitakse Noortebänd 2018 võitjaks. Võistlustulle astuvad Muster, Johanna Randmann, Sleeping Youth, Bourbon Sugar, Duo Ruut ja Steven Ilves.

«Usun, et tänane finaal saab olema äärmiselt huvitav. Žanrite mitmekesisu peaks pakkuma kõigile midagi. Meil on see aasta etno-folki, poprokki, bluusi, singersongwritingut, artpopi,» tunnistab Noortebänd 2018 peakorraldaja Märt Truman.