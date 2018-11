Vaat, mis kõik välja tuleb! Kuninganna Elizabeth II hoiatas prints Harry't nipsaka Meghani eest

Nimelt sekkus kuninganna Elizabeth II asjasse pärast pingelisi läbirääkimisi selle osas, millist tiaarat peaks Meghan Markle oma pulmapäeval kandma, vahendab The Sun.

Kuningliku perega seotud allikate sõnul olevat Meghan esiti tahtnud smaragdidega kaunistatud tiaarat, ent kui neile teatati, et see pole võimalik, polnud tulevane Sussexi hertsog ja hertsoginna asjadega käiguga rahul.

Richard Jobsoni uus raamat paljastab, et enne pulmi olevat prints Harry oma töötajatele öelnud: «Mida Meghan tahab, seda Meghan ka saab.»

Allikas sõnas: «Meghani süda kuulus smaragdidega tiaarale ning Harry sai maruvihaseks, kui talle öeldi, et Meghan ei saa oma pulmapäeval seda kanda.»

«Tiaara päritolu polnud võimalik kindlaks teha. Muretseti, et see võib algselt Venemaalt pärit olla.»

«Tekkis väga tuline vaidlus, mis pälvis selle, et kuninganna soovis Harryga omavahel rääkida. Ta ütles Harry'le: «Meghan ei saa kõike, mida ta tahab. Ta saab selle tiaara, mille mina talle annan.»

«Kuninganna sõnum oli, et Meghan peab hoolega mõtlema selle üle, kuidas ta töötajatega käitub ning millised on kuninglikud protokollid.»

Intervjuudes on Meghan aga rääkinud, et tiaara valis välja hoopis tema, kui nad koos Harry'ga (34) Buckinghami palees kuningannal külas käisid, et valikud üle vaadata.