69-aastane Tinderi kasutaja nõuab, et kohus ta 49-aastaseks tunnistaks

ER IS MEER DAN JE DENKT, WANT DENKEN DOE JE BEWUST...Lezing EMILE - formerly known as Ratelband. 13 oktober - 10.00 - 11.30 uur Beperkt aantal plaatsen. Meld je aan via: info@sensecity.nu of bel met 076 – 303 62 97. De toegang tot deze lezing is gratis. . . #lezing #bewust #bewustwording #inbreda #emileratelband #breda #geestelijke #ontwikkeling #onderbewustzijn #inzicht #geluk

A post shared by Sense City (@sensecitynu) on Sep 27, 2018 at 4:00am PDT