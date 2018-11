TOP 5: neid Eesti artiste on tänavu saatnud kõige suurem rahvusvaheline edu

Rahvusvahelistel lavadel tallanud Ewert & The Two Dragons on nüüdseks paikseks jäänud. Tänavu esineti lisaks Eestile vaid Ungaris.

Kui kodumaiste artistide edukuse mõõdupuuks on see, kas esinemiskutseid tuleb ka riigipiiridest väljaspoolt, on tänavu Eesti muusikamaailma kõige kuumemad nimed just need viis.