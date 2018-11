TOP 12: lauljad, kellel on Freddie Mercuryle sarnaselt neljaoktaviline hääleulatus

Christina Aguileral on nelja oktaviline hääleulatus

Praegu jookseb kinodes rokkbändist Queen rääkiv film «Bohemian Rhapsody», mis keskendub bändi esilaulja Freddie Mercury olemusele ja tegemistele. Filmi alguses avaldatakse, et tema kummalised hambad annavad talle neljaoktavilise hääleulatuse. See on ka põhjus, miks ta kunagi oma hambaid ei lasknud korda teha.