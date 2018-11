Viktoria Ladõnskaja ebameeldiv filmikogemus: elutarkusi jagava tsitaadi omanikuks oli väljamõeldud tegelane

Miks see probleem on? Loeb ju mõte, mitte autor.

Viktoria Ladõnskaja-Kubits kirjutas Facebookis, et ta ei näinud päris täpselt, mis tsitaat see oli, kuid see oli sõpruse tähtsuse kohta ja selle «ütles» Barbie.

«Väljamõeldud tegelane jagab lastele oma elutarkust. Ehk siis nagu kord ütles Barbie…Tundub, et teema on suurem, kui ta alguses paistab,» sõnas Ladõnskaja.

Filmitegijad, muusikud, poliitikud ja teised mõjuvõimu omavad inimesed püüavad oma kogemustele toetudes teisi inimesi harida. Ja mis hariks paremini kui sõna. Nagu ütles Tammsaare: «Sõna on kui tuul, mis levib kiiresti ja kõikjale». Või ütles seda Edgar Savisaar? Või Adolf Hitler? Või Erki Nool? Ei tea, aga see on oluline. Sõna võib tõesti olla kui tuul, mis levib kiiresti ja kõikjale, kuid see on kord juba lahti päästetud, siis on seda võimatu kinni hoida.

Seega inimesed, eriti kergesti mõjutatavad lapsed, peaksid teadma, kust nende tarkusetera pärineb. Väljamõeldud tegelane ei saa olla tsitaadi autor, sest need tegelased päriselt ei räägi. Päris inimesed räägivad läbi väljamõeldud tegelaste. Inimesed, kellel on oma huvid, soovid ja agendad. Sellepärast me peamegi teadma, kes mida ütleb, et me saaksime hinnata seda, kas see, mida öeldakse, on usaldusväärne ja ohutu.

Harry Potteri filmides osalenud tegelaskuju Sirius Black sõnas kord: «Kui sa tahad teada, missugune inimene päriselt on, siis vaata, kuidas ta kohtleb oma alluvaid, mitte temaga võrdseid.»

Äge tsitaat küll, väga sügavamõtteline, aga me ei tea, kes on selle autor. Kas Gary Oldman, kes mängis Sirius Blacki? Filmi stsenarist? Või JK Rowling, kes kirjutas Potteri raamatud?

Kui Lotte ükshetk peaks kommunismist rääkima hakkama, siis kas see on okei? FOTO: © 2019 Eesti Joonisfilm, autorid Janno Põldma, Heiki Ernits

See teadmine on oluline, kuna sõnal on võimas jõud ning me peame suutma tuvastada, kes mõne tsitaadi ütles, kuna see aitab meil mõista tsitaadi taga peituvat mõtet.