Miks pole Eesti Laulule pileteid müügis? Tomi Rahula selgitab, miks tänavu kõik hiljem toimub

Möödunud nädalal andis Tomi Rahula teada, et Eesti Laulu konkursile on 24 laulu üles laaditud. «Olgu see artisti või laulukirjutaja esimene või kahesajas pala, pop-ballaad või metal - muusikaajalukku kirjutab hea laul end igal juhul,» ärgitas Rahula artiste konkursist osa võtma.

Võistluslood tuleb esmakordselt üles laadida spetsiaalsesse eestilaul.ee veebikeskkonda. Samalt lehelt on leitav ka täismahus reglement ja kogu osalemiseks vajalik informatsioon. «On hea meel tõdeda, et laulukirjutajad on uue keskkonna üles leidnud ning see töötab suurepäraselt. Samas loodan, et paljud autorid loo esitamist viimasele minutile ei jäta, sest veebikeskkond mõne minutilise hilinemise puhul silma kinni ei pigista“», pani Rahula ka kõigile osalejatele südamele.