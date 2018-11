Uudo Sepp superstaarielust: saan fännidelt lilli ja põsemusisid

TV3 talendikonkursi «Eesti otsib superstaari» 7. hooaja võitnud saare laulja paljastas, et tema suurimad fännid on just need kõige pisemad. «Väiksed tüdrukud on nii armsad,» ütles ta. «Käisin just eile Luunjas esinemas ja seal oli nii tore. Kõik lapsed laulsid kaasa ja nii armas kontsert oli,» rääkis Uudo.