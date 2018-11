Tõeline püss! Filmikarjäärist unistav kaunitar Katariina Rahumägi riietas end unistustele vastavalt

Katariina Rahumägi kirjutab oma kodulehel, et on filminud, lavastanud ja monteerinud juba sellest ajast saati, kui oli vaid 9aastane. Nüüd jagab ta sotsiaalmeedias pilti, kus on riietunud Batmani filmidest ja koomiksitest tuntud Kassnaiseks ehk Catwomaniks. Tema kõrval on sobivalt ka Batman ja Jokker.