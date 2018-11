Usu või ära usu! Ümber Suurbritannia ujunud mees astus pärast viit kuud uuesti kuivale maale

33-aastane ekstreemsportlane Ross Edgley läks vette 1. juunil ning ujus 157 päevaga kellaosuti suunas 2883 kilomeetrit, vahendas Mirror . Edgley on esimene inimene, kes on ujunud ümber Suurbritannia.

Pika katsumuse lõpp tegi mehe emotsionaalseks. «Pidin ujumisprillid tagasi ette panema,» ütles Edgley. «Tunne on natuke imelik. Ma pole harjunud, et kindel maapind jalge all on,» rääkis mees.