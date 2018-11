Kuninglik peenisenali: printsess Diana saadetud ulakas sünnipäevakaart pandi oksjonile

21 aastat tagasi traagiliselt hukkunud Walesi printsess Dianale meeldis lähedastele vallatuid kaarte kinkida. Üks selline kaart on nüüd Los Angelese oksjonimajas Julien's Auctions enampakkumisele pandud, vahendas The Sun .

Ulaka sisuga sünnipäevakaardil on joonistatud pilt magavast printsessist, juures ingliskeelne kiri «Väike torge kätte saatis uinuva kaunitari sügavasse unne». Nali seisneb aga selles, et «prick» tähendab inglise keeles nii torget kui ka mehe suguelundit.

Kaardi sees on aga kiri «Ainult suurte nimel on mõtet ärkvel püsida». Käsitsi on Diana juurde kirjutanud hilinenud õnnitluse: «Tony, soovin sulle tagantjärele palju õnne sünnipäevaks!» Oksjonimaja väitel sai kaardi Anthony Burrage, printsess Diana raamatupidaja ja usaldusväärne töötaja.