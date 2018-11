Superstaarisaate multitalent Jaagup Tuisk pälvis vinge preemia

Jaagup jagas Instagramis pilti, kus hoiab käes uhket trofeed. Selgub, et 17aastane multitalent on pälvinud Eesti noorte muusikaliteatri aasta parima meesnäitleja preemia.

«Metsikult õnnelik, et mul nii vinge teine perekond on. Olen neilt tohutult õppinud, nendega koos üles kasvanud ja olen tänulik, et mulle on antud võimalus nendega koos luua ja olla,» kirjutas Jaagup pildi all.