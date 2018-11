Saksa industriaalroki lipulaev Rammstein annab suvel Riias unustamatu vabaõhukontserdi

Rammstein on hästituntud oma suurejooneliste live-lavastuste poolest, mille põhielementideks on alati viimse detailini lihvitud püro- ja tule- ning valgusefektid, mastaapsed lavakonstruktsioonid, provokatiivsed lavakostüümid ning rammsteinilik muusika. Kuigi latt on kõrgele aetud, lubab bänd eesootavaks tuuriks kokku panna enneolematu ja seninägematu lava-show.

«Viimane kord läks bänd albumi tegemise käigus peaaegu laiali,» rääkis Kruspe ja lisas, et erimeelsustest saadi üle pikkade arutelude ja kompromisside abil. «Nii et nüüd me kirjutame jälle ja mina olen selle üle väga rõõmus, meil on nii palju potentsiaali. See võib olla meie viimane võimalus plaati teha, nii et ma tahan anda endast 200 protsenti, et tulemus oleks nii hea kui võimalik,» ütles muusik.