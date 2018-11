Video: uusmeremaalase sõnul langes ta tulnukaröövi ohvriks ja ta oli võõrplaneedil kümme päeva

Praegu 70-aastane Newald esines sel nädalal Austraalias Sydneys, kus rääkis oma kogemusest, mis tema sõnul oli väga reaalne, teatab news.com.au.

Mehe sõnul oli ta 1989. aasta veebruaris ühel esmaspäeva hommikul sõitmas oma kodust Rotoruast Aucklandi. Teekond sinna võtab tavaliselt aega kolm tundi. Kui ta lõpuks Aucklandi jõudis, sai ta aru, et enam ei ole esmaspäev, vaid neljapäev. Möödunud oli kümme päeva ja ta ei teadnud, kus ta vahepealse aja oli.

Alec Newald FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Uusmeremaalane üritas meenutada, milline oli viimane pilt silme ees ja siis meenusid talle tundmatud kummalised olendid. Newald on veendunud, et meie planeeti külastanud tulnukad röövisid ta. Tegemist oli uudishimulike ja sõbralike maaväliste olenditega, kes soovisid teda uurida.

Arvutijoonistus tulnukate poolt röövimisest. Pilt on illustreeriv FOTO: Kiyoshi Takahase Segundo / PantherMedia / Scanpix

Newald esines mõni aeg tagasi ka USA raadiosaates As You Wish, kus räägitakse ufodest, tulnukatest, maavälistest nähtustest ja paranormaalsusest.

«Tundsin Aucklandi poole sõites, et midagi on valesti, kuid ma ei saanud aru, mis see on. Olin oma maisna roolis, kui tundsin, et midagi surub mind. Nagu keegi oleks mulle tonne tsementi kaela valanud. Ma olin nagu halvatud, ma ei saanud end liigutada, isegi mitte rooli keerata,» meenutas uusmeremaalane.

Newald arvas, et ta sureb, kuid ta ärkas mingis paigas, kus oli palju neoonsinist valgust. Ta arvas, et suri, olles saanud vaimuks ja ta on teispoolsuses.

Enda sõnul ei olnud ta enne 1989. aasta kogemust mõelnud ufodele ega tulnukatele, sest ei pidanud neid reaalseteks. Samuti ei saanud tema puhul seda ebatavalist kogemust põhjendada narkootikumidega, sest ta ei olnud oma elus mitte kunagi keelatud aineid tarbinud.

Tulnukad. Pilt on illustreeriv FOTO: Michael Kärcher / PantherMedia /Scanpix

«Tundsin, et mind ümbritsesid mingid vaimolendid. Neid oli kokku kolm, kellest kõige pikem oli üks neist, kes mind tõenäoliselt Maalt kaasa viis, sest mulle kangastus selline pilt. Tema sugu ma ei tea. Teine neist oli lühem ja minu arvates meessoost. Kolmas oli vist lilliput, sest ta oli väga lühike. Se olend liikus kahe pika olendi ees. Väike «mehike» oli natuke inimese moodi, kuid ikkagi erinev. Tal olid suured silmad ja kitsas suu, kuid ma ei märganud kõrvu ega nina. Ta välimus ei mänginud tegelikult rolli, sest minu jaoks oli üllatav ebatavaliselt võimas energia, mis temast kiirgas,» sõnas uusmeremaalane.

Newaldi sõnul see olend «neelas» ta oma energiaruumi ja ta ei pääsenud sealt välja.

Tulnukad. Pilt on illustreeriv FOTO: julien Tromeur / PantherMedia /Scanpix

Mehe sõnul viidi ta mingisse keskusse või linna, kus need olendid elasid. Olendid käskisid tal astuda masinasse, mis andis talle selles kohas vajamineva keha. Uusmeremaalase sõnul ta vana keha haihtus ja ta sai uue keha. Ta oli seal umbes umbes kümme Maa päeva, kuid ta ei saanud aru, kas ta on meie päikesesüsteemis või sellest väljas. Igatahes talle tundus, et aeg kulgeb seal teistmoodi.

Tulnukad. Pilt on illustreeriv FOTO: Peter Kirschner / PantherMedia /Scanpix

Teda üllatas see, et paigas, kuhu ta viidi, elavad olendid ei söö, vaid joovad midagi, mis meenutab monoatomaarset kulda.

Kui ta Maal tagasi oli, hakkasid teda külastama nii ametnikud kui ufoentusiastid, kes uurisid, et mida ta koges.

Enne Sydneys esinemist andis ta Austraalia meediale intervjuu, milles ta sõnas, et see aastatetagune kogemus mõjutab seni ta elu.

Alec Newald FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

«Üritasin seda endale lahtimõtestada, et miks just mina ja eluga edasi minna. Mida enam ma oma ebatavalisest kogemusest rääkisin, seda raskem mul seda teha oli, sest universum ei ole selline nagu teaduse abil meile selgitada üritatakse,» lisas mees.

Newaldi sõnul hakkas osa inimesi teda vältima, nende seas oli ka mitu pikaajalist sõpra.

«Pärast seda kogemust muutus mu elu raskemaks. Inimesed ei uskunud mind, pidades mind kas hulluks või valetajaks. Elu muutus minu jaoks totaalselt, kuid ma leidsin uusi sõpru, kes on huvitatud tulnukatest ja maavälisest elust,» sõnas mees.