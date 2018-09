«Kes tahaks proovida maaelu võlu ja valu, sel peab olema visiooni, teotahet ja jõudu! See võib ära osta minu maja! Niisama võib ka vaadata ja jagada,» kirjutas Hanson Facebooki postituses.

«Ärkasin kell 2 öösel selle peale, et mees oli ukse taga ja ütles, et ma olen nõid ja nõia maja tuleb maha põletada koos lastega,» rääkis Hanson toon ERR-ile.

Elu24 võttis lauljatariga ühendust ja uuris, mis põhjusel ta maja müüki pani? «Põhjuseks on mitmed tegurid. Ma ei jaksa üksi pidada kahte maja, ahjuküttega ka - neid on vaja ju kütta. Raske on.»

Lisaks sõnas lauljatar, et on maal juba kümme aastat elanud ning tunneb, et vajab nüüd elumuutust. «Eks elusündmused aeg-ajalt suunavad vahel asju ümber,» sõnas Hanson Elu24-le.