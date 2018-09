Räppar Metsakutsu: ma olen suures metallrobotis, mis mõrvaks kõik enda ümber olevad loomaliigid

Avaldasime Metsakutsu postituse tervel kujul, kuna loo mõtte annab edasi selle terviklik mõistmine:

«Teate neid videosid, kus mõnes imelikus riigis, mis pole Eesti, tuleb lumi maha ja siis kõik inimesed on liikluses nagu saamatud põmmpeadest idioodid ja kõik meie, eestlased, naerame neid videosid kommentaaridega «lund pole varem näinud vä? Eestis on koguaeg 1,5km paksune lumekiht ja te ei saa seal nüüd väikese härmatise kirmega tee peal hakkama vä?» Ootamatud uudised võibolla, aga need põmmpeadest idioodid nendes videotes oleme tegelikult meie ise, septembri esimesel nädalal liikluses.»

Metsakutsu FOTO: Elu24 paparatso

«Ma olen intensiivne inimene, elutempo on kosmiliselt kiire, pean jõudma tööle, töölt lõunapausi ajal intervjuule, ruttu tööle tagasi, sest koosolek algab, töölt 30 minutit varem ära, et jõuaks pildistama, pildistamiselt poodi, sest piim on otsas ja poest soundchecki, sest õhtul on kontsert ja peale LIVE öösel Võrust otse koju ilma ööbimiseta peatusega bensiinijaamas, sest piim läks autos pahaks ja pruudil pole hommikul midagi kohvi peale panna. Keskkoolis oma esimesest vahtralehega 3. seeria BMWst saadik olen otsustanud, et üks koht, kus ma pean olema marurahulik, on liiklus. Ma olen suures metallrobotis, mis mõrvaks kõik enda ümber olevad loomaliigid, kui ma seda korrektselt ei juhiks. Ma olen sundinud ennast tunnetama seda vastutust.»

Metsakutsu FOTO: Pilt videost

«Kahjuks ei mäleta ma viimastest septembrikuudest oma elus mitte ühtegi sellist, kus keegi ei oleks minust asulas vastassuuna kasutades mööda kiirendanud (koos mulle õppetundi andva diislipahkavaga näkku muidugi), kus keegi ei oleks suvalises kohas närvilist tagasipööret sooritanud, sest tulev suund on tühi ja minev suund on liiga aeglane, kus keegi ei oleks ristmikku kinni parkinud, kuigi iga töllakas näeb, et ta ei mahu sinna teisele poole ristmikku, siis ta ikkagi peab sinna pressima, sest noh, miks mitte hoida tervet teist suunda kinni, kui on võimalus. Septembri esimene nädal on see aeg liikluses, kus ülekäiguraja ääres ootavad inimesed on nagu ignoreeritav reklaam sotsiaalmeedias – nad võib «Hide ad» nupu alt kinni klikkida põhjendusega «sorri, näen seda lihtsalt liiga tihti». Iga valgusfoori taga, kus ma täna autoga seisnud olen, on mu ümber olnud vähemalt 1 inimene rooli taga, kelle pilk on telefonis ja, kellel on enda arvates olemas täielik ülevaade tema ümber toimuvast, sest ta ju tõstab oma pilgu telefonist iga 5 sekundi tagant 1 sekundiks ja täpselt nii palju ongi vaja liikluses teada – 1 sekundit 6-st. Ülejäänud 5 ajal ei toimu siin niikuinii midagi põnevamat ja kõige tähtsam on vaadata seda metallist kuubikut oma käes, sest see on niiii tähtis! Kas ma juba ütlesin, kui tähtis see on?»

Räppar Metsakutsu FOTO: Andri Arula