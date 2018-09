Tanja Mihhailova kooliskäimise kohta: lastelt on teatud vabadused ära võetud

Tanja rääkis, et kuna tema enda kooli kogemus jääb väga-väga mitme aasta taha, siis ta ei oska tuua välja suuri erinevusi selle vahel, milline oli koolis siis ja milline praegu. Vaatamata sellele oskab ta siiski mõned väikesed erinevused välja tuua.

«Ma tean, et väga palju asju on viidud internetti,» sõnas Tanja. «Lapsevanemal on juurdepääs oma lapse teadmistele või tundides käimistele. Nii palju vusserdada, kui meie omal ajal, tänapäeval vist enam ei saa,» naljatas ta. «Lastelt on teatud vabadus ära võetud. Ma ei tea, kas see on hea või halb asi. Aga nii on, et saab kogu aeg jälgida, kus laps on käinud, kas laps on käinud, kuidas ta õpib jne, jne. Vanasti oli see natukene leebem,» lisas Tanja.

Tanja Mihhailova FOTO: Madis Sinivee

Selle järel meenutas Tanja seda, missugune oli tema koolipingis. «Ma arvan, et keskmine pluss,» arvas ta. «Mul oli häid hetki ja mul on olnud halbu hetki. Kusjuures on see seotud ka eesti keelega. Mul oli isegi koolis veerandi hindeks eesti keeles 1. Isegi mitte kaks, vaid üks. See on kõige madalam hinne, mida ma olen üldse saanud tunnistusele. Aga lõpetasin ma siiski paari neljaga. Suhteliselt hästi, ütleme nii,» andis Tanja endale positiivse hinnangu.

Mihhailova lemmikõppeaine ei tule üllatusena. «See ei olnud füüsika,» sõnas Tanja naerma puhkedes. «Ma ei olnud reaalainete inimene. Siiamaani ei ole. Muusika, ikka midagi sellist loovat. Mulle meeldis ka bioloogia. Kindlasti meeldisid ka keeled ja tahtsin ka paar keelt juurde võtta, aga kui ma jõudsin sellesse ikka, kus tuli teine lisa võõrkeel, siis nad muutsid reegleid nii, et seda ei pidanud olema (lisa võõrkeelt) ja ma jäin oma prantsuse keelest ilma,» kirjeldas ta.

Tanja võttis teema kokku: «Pigem keeled, muusika ja kehaline kasvatus.»

Tanja Mihhailova FOTO: Madis Sinivee