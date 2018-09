Prantsuse õpilased alustavad kooliaastat nutitelefonideta

Uus seadus, mis puudutab eelkõige alg- ja põhikooli õpilasi, võeti president Emmanuel Macroni heakskiidul vastu juunis, teatab The Guardian.

Keelu pooldajate sõnul aitab see seadus õpilastel paremini tundidele keskenduda, vähendada koolikiusamist ning sunnib lapsi vahetundidel rohkem liikuma.

Uuringu kohaselt on prantsuse noortel vanuses 12 – 17 eluaastat ligi 100 protsendil mobiiltelefon. Lastekaitsjate ja noorsootöötajate teatel vaatavad paljud lapsed oma telefonides vägivalla- ja pornovideoid ning mobiilikeeld koolis aiatab seda vähendada.

Prantsuse haridusminister Jean-Michel Blanquer sõnas, et uus seadus aitab 12 miljonit õpilast paremini distsiplineerida.

«See, et ollaks uutele tulevikutehnoloogiatele avatud ei tähenda seda, et kiidetakse heaks kõik, mida selle abil näha-kuulda-kogeda saab. Samuti ei pea nutiseadmeid kasutama pidevalt,» lausus minister pärast uue seaduse kehtestamist.

Kritiseerijate arvates tekitab mobiilikeeld õpilastes rahulolematust, halvendab sotsiaalseid suhteid ning seda on tegelikus elus raske rakendada.

Uue seaduse kohaselt peavad õpilased jätma mobiiltelefoni koolis oma kappi ja nad tohivad seda kasutada alles pärast tundide lõppu kui nad on kooli territooriumilt lahkunud.

Mitmed prantsuse koolid kehtestasid mobiilikeelu juba enne üleriiklikku keeldu, samas on nende koolide õpilased seda keeldu eiranud ja ikkagi tundides mobiiltelefoni kasutanud.

Prantsuse õpilane mobiiltelefoni enne eksamit välja lülitamas. Sellest õppeaastast on Prantsusmaa koolides mobiiltelefonide keeld

Kogu maailmas peavad koolid ja õpetajad võitlust, et õpilased tunde jälgiksid ja õpiksid, mitte et nende pilk oleks naelutatud helendavale ekraanile.

Maailma mitmetes paikades on terrorioht suur ja selle tõttu on paljud koolid tühistanud mobiilikeelu, et vanemad ja lapsed saaksid pidevalt kontaktis olla.